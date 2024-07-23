維修車脫軌搶修完畢 日本東海道新幹線全線重啟
日本東海道新幹線的維修車昨天發生碰撞脫軌，導致行駛濱松站與名古屋站之間的雙向列車全天停駛。工程人員昨天搶修完畢後，東海道新幹線今天上午全線重啟。
產經新聞報導，東海道新幹線1列裝載著道碴（碎石）的維修車昨天清晨3時40分左右行經愛知縣蒲郡市內，在三河安城站與豐橋站之間的下坡路段追撞另1列靜止中的維修車，導致2列維修車脫軌、維修車內2名工作人員受傷。
這起事故也造成東海道新幹線雙向列車共328班列車取消、25萬名旅客受影響。
另外，搶修途中出現維修車漏油，更換約20根枕木等修復作業比預估時間還長，不過工程人員仍在昨天晚間搶修完畢。
JR東海公司昨晚召開記者會解釋事故原因為「剎車失靈，維修車無法減速」，指出維修車的駕駛員當時並未打瞌睡或是分心看其他地方，而且警報聲在2列維修車距離接近時響起、自動剎車系統當時也曾啟動。
JR東海公司表示這起事故「並非人為疏失」，會統一檢查維修車，防止類似事件再度發生的同時也努力儘快釐清詳情。
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