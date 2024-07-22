旅阿聯孟加拉人聲援抗議遭處重刑 學運暫停48小時
孟加拉學生抗爭升高成日復一日的暴力衝突，發起示威的一個學生團體今天宣布暫停抗議48小時。而在阿拉伯聯合大公國進行抗議的57名孟加拉僑民則遭判無期徒刑不等的重刑。
法新社報導，發起這波示威集會的主要組織「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）領袖伊斯蘭（Nahid Islam）告訴法新社：「我們暫停這場抗議48小時。」
伊斯蘭還說，「我們要求在這段期間，政府取消宵禁，恢復網路連線，並停止把抗議學生當作目標」。
學生抗議公務員職缺配額制度引爆全國性衝突，孟加拉經濟學家、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）今天呼籲國際社會阻止孟加拉國內造成死傷的暴力動盪。
83歲的尤努斯發表聲明說：「我緊急呼籲世界領袖和聯合國，盡一切力量終結這場對行使抗議權人士展開的暴力。」
他說：「必須對已經發生的殺戮展開調查。」這是孟加拉這波動盪爆發以來，尤努斯首次公開發表評論。
尤努斯因致力消除孟加拉貧窮而蜚聲國際，但在國內，他卻因此而招致總理哈希納（Sheikh Hasina）的敵意。她曾指控他專門透過高利率「吸窮人的血」。
與此同時，阿拉伯聯合大公國官媒今天報導，57名孟加拉僑民因為在阿聯對孟加拉政府進行抗議，遭判重刑。阿聯禁止進行示威活動。
阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）今天報導，遭控參與抗議活動的其中3人被判處無期徒刑，另外53人被判處10年徒刑，還有1人被判處11年徒刑。
報導指出，這些被告19日在境內各地的多條街道上「聚集和煽動暴動」，並說他們將在服刑期滿後遭遣返回國。
根據報導，當局19日下令調查後，這些人就遭到起訴。
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