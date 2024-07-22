印度小吃店主需公布姓名措施 最高法院下令暫停執行

印度朝聖之旅今天登場，北方邦政府日前要求沿途小吃店必須掛上寫有店主姓名的名牌，印度最高法院頒布臨時命令，指示邦政府暫停執行這項措施。

印度一年一度的坎瓦爾朝聖之旅（Kanwar Yatra）今天登場，但北方邦（Uttar Pradesh）19日發布通告，要求朝聖路徑沿線小吃店，必須掛出店主的姓名及電話，以維護朝聖之旅的「神聖性」，避免用餐的客人「被誤導」。

坎瓦爾朝聖之旅大約為期1個月。這段期間，數以萬計濕婆神信徒步行數百至數千公里，肩挑扁擔到恒河取水，再走回家鄉以恒河水舉行宗教儀式，取悅濕婆神。

北阿坎德邦（Uttarakhand）和馬德雅邦（MadhyaPradesh）政府稍後跟進這項措施。

店主名牌措施，被非政府組織「民權保護協會」（APCR）告上最高法院。大法官今天形容這項措施是經過「掩飾」的宗教歧視手段，沒有法律基礎，且對朝聖路沿途的特定商家宣判了「經濟死刑」。

臨時命令說，消費者應該是看菜單進小吃店，而不是看服務人員信仰什麼宗教，新措施具有身分認同排斥性，不符合印度憲法精神。此外，朝聖之旅已行之有年，每年都有來自各種信仰的民眾，為朝聖者提供協助。

基於歷史情結，在印度部分地區，印度教徒與穆斯林仍然不睦。批評者指責這項措施將再次撕裂宗教和諧，因為朝聖的印度教徒將可透過店主的姓名，判斷他是印度教徒還是穆斯林，進而決定是否進店消費。

根據印度媒體報導，許多穆斯林店主已預見到生意將會一落千丈，開始裁掉增聘的臨時工；還有些小吃店為避免惹上麻煩，要求穆斯林員工暫時離職。