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越南地產兼航空大亨鄭文決涉詐48億 官司今開庭

中央社／ 河內22日綜合外電報導

越南房地產兼航空業大亨鄭文決被控詐欺及操控證券市場，不法所得疑高達1億4600萬美元（約新台幣48億元），案件今天在河內開庭審理。

法新社報導，48歲的鄭文決（Trinh Van Quyet）是越南地產巨頭FLC集團董事長，旗下除越竹航空公司（Bamboo Airways）還有多間高級飯店和高爾夫球場。當地媒體稱，他被逮捕前擁有價值近2億美元的股票資產。他今天被警方移送至法庭受審。

這場審判在前越南共產黨中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）辭世3天後進行。阮富仲被視為這場肅貪運動的發起人。

鄭文決被控在2017年至2022年間非法侵占1億4600萬美元。他在2022年3月被抓後，還有49名疑似共犯接連遭到逮捕，其中包括他的2個妹妹鄭翠娥、鄭明花，以及胡志明市證券交易所（Ho Chi Minh StockExchange）前所長及執行長。

根據訴狀，鄭文決成立多間股票交易商，並以數十位家庭成員的名義大量下單購買股票，藉此哄抬股價，並在交易撮合前取消下單。

今年4月，越南女首富、地產開發商「萬盛發控股集團」主席張美蘭（Truong My Lan）因該國有史以來最大金融詐欺案，金額高達304兆越南盾（約新台幣3900億元），遭法院判處極刑。

同月，越南飲料大亨陳貴清（Tran Qui Thanh）也因1起4000萬美元的詐欺案被判處8年有期徒刑。

台幣 詐欺 越南

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