孟加拉抗爭爆致命衝突 達卡動盪逾500人被捕
孟加拉學生反對公職配額制度，在首都達卡的連日抗爭引爆警民衝突。警方今天表示，包含在野領袖在內，目前已有逾500人被捕。
達卡都會區警察局（Dhaka Metropolitan Police）發言人法魯克．霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，「至少已有532人因這起暴力事件被捕，包括一些孟加拉民族主義黨（Bangladesh National Party，BNP）領袖」。BNP是反對黨。
他表示，遭拘捕者包括BNP三號人物周德里（AmirKhosru Mahmud Chowdhury）和該黨發言人黎茲維（Ruhul Kabir Rizvi Ahmed）。
他指出，曾任國家足球隊長、後來成為BNP重要人物的胡格（Aminul Huq），和孟國最大伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）秘書長帕瓦（MiaGolam Parwar）也被捕。
法魯克．霍森強調，達卡這場動盪期間已有至少3名員警殉職、約1000人受傷，其中60人傷勢嚴重。
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