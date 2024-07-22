孟加拉抗爭爆致命衝突 達卡動盪逾500人被捕

根據最新的米其林指南（Michelin Guide），新加坡獲得米其林星星的餐飲業者數量減少，由去年破紀錄的56家降到51家。其中，一家創新的餐廳拿到第二顆星，但是名廚和久田哲也的餐廳少掉一顆星。

2024-07-22 18:50