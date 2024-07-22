快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

孟加拉抗爭爆致命衝突 達卡動盪逾500人被捕

中央社／ 達卡22日綜合外電報導

孟加拉學生反對公職配額制度，在首都達卡的連日抗爭引爆警民衝突。警方今天表示，包含在野領袖在內，目前已有逾500人被捕。

達卡都會區警察局（Dhaka Metropolitan Police）發言人法魯克．霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，「至少已有532人因這起暴力事件被捕，包括一些孟加拉民族主義黨（Bangladesh National Party，BNP）領袖」。BNP是反對黨。

他表示，遭拘捕者包括BNP三號人物周德里（AmirKhosru Mahmud Chowdhury）和該黨發言人黎茲維（Ruhul Kabir Rizvi Ahmed）。

他指出，曾任國家足球隊長、後來成為BNP重要人物的胡格（Aminul Huq），和孟國最大伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）秘書長帕瓦（MiaGolam Parwar）也被捕。

法魯克．霍森強調，達卡這場動盪期間已有至少3名員警殉職、約1000人受傷，其中60人傷勢嚴重。

伊斯蘭 孟加拉 足球

延伸閱讀

孟加拉爆衝突！民眾為抗議特殊工作法走上街頭 政府鐵腕鎮壓上百人亡

反公職配額學運釀133死 孟加拉令警：格殺勿論

孟加拉動盪已至少133死 下令警方對抗議格殺勿論

孟加拉警方難平亂 示威學生闖監獄釋放數百囚

相關新聞

南韓躍居「超商王國」 店面數量比全球麥當勞還多

截至去年底，南韓國內已有逾5萬5,200間便利商店，等於每950個人就有一間超商。南韓的便利商店也已從簡單的零售店面，轉...

新加坡米其林星級餐廳 今年少了五家

根據最新的米其林指南（Michelin Guide），新加坡獲得米其林星星的餐飲業者數量減少，由去年破紀錄的56家降到51家。其中，一家創新的餐廳拿到第二顆星，但是名廚和久田哲也的餐廳少掉一顆星。

韓住院醫師罷工僵局持續 醫院下半年徵才不樂觀

韓國住院醫生今年2月初因不滿政府增招醫學生政策，引發罷工延續至今仍僵持不下，各家教學醫院著手進行下半年招募，但業界並不樂...

待交屋大樓遮擋富士山美景 日本建商將花1年拆除

日本建商「積水房屋公司」已在東京都國立市蓋好一棟10層樓住宅，但是以該棟大樓遮擋富士山美景為由，決定在交屋前拆除整棟住宅...

凝聚不同族裔愛上台灣 小小珍奶大大功臣

充滿濃濃台味的加拿大珍珠奶茶節周末登場，今年主題為「桃竹苗客家風情」，除了珍奶和風味美食廣受歡迎外，民眾紛紛在街景區打卡...

印度經濟雖好轉 青少年嚮往公職

每年有大量印度青少年前仆後繼搶進公職。對此，補教業者認為，雖然印度民間部門經濟表現不俗，但文化與社會影響仍讓當地民眾與台灣類似，認為公職是相對穩定的「鐵飯碗」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。