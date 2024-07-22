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椰子產量全球第二 印尼擬用椰子製作永續航空燃料

中央社／ 雅加達22日專電

印尼是全球第二大的椰子生產國，總統佐科威今天表示，印尼椰子的出口量仍有成長空間，希望研究以椰子製作生質航空燃料，為椰子創造更多附加價值，藉此提升出口量。

雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在日惹（Yogyakarta）舉行的國際椰子產業會議上表示，印尼椰子的出口量仍有成長空間，希望透過將椰子作為生質能源，提高附加價值，以提升椰子出口量。

他說，印尼需要研究以椰子作為原料的航空燃料，因為綠色經濟可以為印尼帶來巨大的發展機會。

報導指出，印尼椰子2023年的產量為280萬噸，僅次於菲律賓。出口額達15.5億美元，約佔全球市場份額的38.3%，出口排名前3大的國家分別是中國、馬來西亞和新加坡。

佐科威說：「增添更多附加價值是創造就業機會的關鍵，因此研究相當重要，我們需要透過各種技術，尤其是與椰子下游產業相關的技術，讓產品符合市場標準。」

目前印尼已經開始使用可持續航空燃料，其成分來自棕櫚油而非椰子。

印尼國營的印尼航空（Garuda Indonesia）去年10月首次使用由棕櫚油混合的可持續生質燃料，燃料中含有2.4%棕櫚油，由印尼國營石油公司（Pertamina）生產。

10月將上任的候任總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）在競選期間，表示將繼續佐科威有關生質柴油和可持續航空燃料的政策，但主要側重於棕櫚油。

印尼是世界上最大的棕櫚油生產國，2023年佔全球棕櫚油市場供應量近60%。

印尼 雅加達 馬來西亞

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