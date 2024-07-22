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日本長照悲歌 70歲女兒疑弒102歲母親被捕

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本東京都一名70歲婦人今天上午報警稱自己殺害了102歲的母親。東京都警視廳立川警察署依殺人未遂罪嫌，逮捕這名女子。她向警方供稱，因為不堪照護繁重，才出此下策。

朝日新聞報導，警視廳指出，員警前往該名女子位於國立市的住宅後發現，102歲的老婦人倒臥在寢室的床上且頸部受傷，送醫後宣告不治。

這名70歲婦人供稱，「母親無法自行移動到移動馬桶後，變成我負責把母親移到馬桶上，照護變得相當辛苦，於是殺了母親。」立川警察署之後改成殺人罪嫌偵辦此案。

事發現場位於JR立川站以東約1.5公里的住宅區。

一名男性鄰居表示，這名婦人約10年前搬回這間住宅，當時與丈夫、母親同住，不過她的丈夫多年前過世後，就剩母女倆相依為命。協助老人洗澡的長照車輛每週會造訪一次。

而這個鄰居本月19日見到這名7旬婦人時，注意到她面露疲態，並稱「原本以為有外部長照人員的幫忙就沒問題，沒想到她會想不開。」

母親 鄰居 馬桶

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