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待交屋大樓遮擋富士山美景 日本建商將花1年拆除

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本建商「積水房屋公司」已在東京都國立市蓋好一棟10層樓住宅，但是以該棟大樓遮擋富士山美景為由，決定在交屋前拆除整棟住宅。歐新社
日本建商「積水房屋公司」已在東京都國立市蓋好一棟10層樓住宅，但是以該棟大樓遮擋富士山美景為由，決定在交屋前拆除整棟住宅。歐新社

日本建商「積水房屋公司」已在東京都國立市蓋好一棟10層樓住宅，但是以該棟大樓遮擋富士山美景為由，決定在交屋前拆除整棟住宅。而拆除工程已經開始，預料耗時約一年完成。

這個建案名稱為「Grand Maison國立富士見通」，是10層樓高建築，總戶數18戶。地點位於JR中央線國立車站步行約10分鐘處。

日本放送協會（NHK）報導，積水房屋公司說明，6月決定拆除這棟大樓後，已經個別向周邊居民說明事情經過、拆除進度，並於本月16日啟動拆除工程，工程預計持續到2025年8月，仍不確定拆除工程結束後所產生的空地用途。

積水房屋公司表示，「會貫徹安全、噪音、防震對策，努力使困擾降至最低，並格外留意施工。我們懇請附近居民的理解與合作」。

工程現場附近的60幾歲居民表示，「拆除建築物時，會擔心噪音與灰塵問題，希望建商的對策夠充分。」

另一名在附近工作的50多歲上班族則認為，「因為難以眺望景色而拆除建物的狀況相當罕見，不過拆掉蓋好的大樓仍令人覺得有點浪費」。

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