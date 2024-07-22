韓住院醫師罷工僵局持續 醫院下半年徵才不樂觀

韓國住院醫生今年2月初因不滿政府增招醫學生政策，引發罷工延續至今仍僵持不下，各家教學醫院著手進行下半年招募，但業界並不樂觀，認為參與住院醫生招募人數將大量減少，部分教授也表態不會配合教學。

韓國各家教學醫院今天起自7月底受理新進住院醫生申請，通過申請的住院醫生將在9月起進入醫院實習，但就韓聯社報導，首爾市內的多家教學醫院相關人士都不看好這次招募情況，認為年初以來的住院醫師罷工事件已為醫院貼上標籤，「有沒有人會申請都難說」。

雖然招募人數可能還有小幅調整，各教學醫院這次向保健福祉部申請的招募人數約為7700人，但在罷工持續僵持、部分教授揚言「杯葛」下半年招募的狀況下，業界預期不會有太多住院醫生提出申請，甚至還可能因為條件未達要求進一步減少實際加入醫院團隊的人數。

延世大學醫學院教授非常對策委員會今天表示，在當前狀況下「無法將他們（新進住院醫生）當作同事」，強調會為正在抗爭的住院醫生保留職位，讓他們能回到原來的崗位上。首爾聖母醫院等教學醫院也表示不會配合指導下半年新進住院醫生，就院方對住院醫生現況的視而不見表達不滿。

由於各家實習醫院的住院醫生名額有限，必須完成現職住院醫生辭呈受理程序才能確定新招人員規模，向當局申報招募名額，首爾5大綜合醫院上週起都陸續向罷工住院醫師發送通知，進行相關程序。

據韓國保健福祉部統計，1萬3531名住院醫生中，7648人已完成辭職程序；截至17日上午11時為止，正常到院工作的住院醫生僅1167人，另有4716人未出勤、也未完成辭職程序，占比約達35%。據了解，這些住院醫生拒絕與院方聯絡，並未回覆留任或辭職意願。

保健福祉部目前就此保持不介入的態度，稱辭職與否是「醫院與醫生之間的契約關係」。一名官員表示，當局已說明清楚會如何幫助9月前回到醫院的醫生，以及不返回崗位、也不辭職可能帶來的影響，強調不會允許相關住院醫生在明年3月以同樣資格回到醫院。

在韓國政府與住院醫生長期僵持之下，已經開始有醫院表示無法繼續維持基本醫療及教學人力，江原大學醫學院及醫院教授非常對策委員會今天發布聲明，再次呼籲政府撤回增招計畫。

聲明表示，增招爭議延續至今已有20名教授離開江原大學醫院，另有3名教授預計在8月離職，「目前狀況不僅無法維持醫療體系，就算住院醫生及學生們回到崗位上，也無法進行完整教學」，要求政府立刻取消2025年醫學院增招計畫，制定真正有助非首都圈醫療體系的措施。

除江原大學外，韓國全國151間教學醫院中仍有41間未依保健福祉部要求回報住院醫生辭職處理狀況或消極應對，傾向支持住院醫師；保健福祉部正在考慮是否要對此採取因應措施。