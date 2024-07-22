日本兩美術館畫作疑為贗品 德偽畫家承認仿製並致歉

日本德島縣立近代美術館與高知縣立美術館，本月接連傳出館藏畫作疑為贗品後，一名德國偽畫家回應日媒採訪時坦承，「這些是我畫的作品」，並為引發混亂致歉。

德島縣立近代美術館所藏的法國名畫家油畫「騎自行車」與高知縣立美術館所藏的德國名畫家油畫「少女與天鵝」，被懷疑是德國偽畫家沃夫岡．貝特萊奇（Wolfgang Beltracchi）繪製的贗品。

讀賣新聞寫信向沃夫岡．貝特萊奇的官網洽詢贗品相關問題後，收到他本人親自署名的回信。

貝特萊奇在信中表示，他在過去35年間共模仿約120名畫家的畫風並製作約300件作品，再透過拍賣市場等管道販賣，他聲稱「騎自行車」大約在1986年至1987年左右繪成後，賣給法國巴黎畫廊的所有人；「少女與天鵝」則於1990年左右所繪，1995年由貝特萊奇的妻子出售至競標市場。

關於他的作品在日本引起軒然大波，貝特萊奇表示，「非常抱歉造成混亂」。

德島縣立近代美術館7月12日宣布，1999年以6720萬日圓（約新台幣1411萬元）從大阪府一間畫廊購買的畫作「騎自行車」疑為贗品，已為此取消原訂7月27日開始的展覽並展開調查；高知縣立美術館則在1996年以1800萬日圓，從名古屋市的畫廊購入「少女與天鵝」。

德島縣立近代美術館在調查館藏畫作是否為贗品時，發現2020年出借給高知縣立美術館的「少女與天鵝」，同樣列名沃夫岡．貝特萊奇的「作品」清單，因此在今年6月中旬通知高知縣立美術館此事。