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格陵蘭逮捕反捕鯨人士 待法院決定是否引渡日本

中央社／ 斯德哥爾摩21日綜合外電報導

格陵蘭（Greenland）警方和知名反捕鯨環保人士華森（PaulWatson）的基金會證實，警方今天在格陵蘭依據日本發出的國際逮捕令逮捕華森。

法新社報導，格陵蘭警方在聲明中表示，華森搭乘「德喬瑞亞號」（John Paul DeJoria）抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）後被捕，他將被送往地方法院，「在決定是否將他引渡至日本之前」，警方會先請求拘留。

華森曾參與拍攝實境電視節目「護鯨大戰」（Whale Wars），他創立反捕鯨組織「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）和「保羅華森基金會」（CPWF），以直接行動的戰略作風聞名，包括在海上與捕鯨船對峙。

保羅華森基金會在聲明中表示，據信華森被捕與他「先前在南極地區的反捕鯨行動」相關的「紅色通緝令」（Red Notice）有關。

聲明還提到，華森的船隻靠港加油是「關鯨丸行動」（Operation Kangei Maru）的一部分，行動目的是攔截日本新建的加工捕鯨船「關鯨丸」在北太平洋的活動。

日本 格陵蘭 極地

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