凝聚不同族裔愛上台灣 小小珍奶大大功臣

充滿濃濃台味的加拿大珍珠奶茶節周末登場，今年主題為「桃竹苗客家風情」，除了珍奶和風味美食廣受歡迎外，民眾紛紛在街景區打卡，不同族裔朋友都說，早已仰慕台灣美名，已將觀光台灣列為「待辦事項清單」（to dolist）。

第3屆加拿大珍珠奶茶節昨天在大溫哥華地區的本拿比市中央公園舉行開幕儀式，20幾位政府官員代表不畏酷暑，一同為珍奶節宣傳造勢。

加拿大公民服務部長黃志峰（Terry Beech）、參議員馬妍兒（Yonah Martin）、眾議員朱理民（Peter Julian）和周莉諾（Bonita Zarrillo），以及卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、省城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）、省民服務廳長周烱華（George Chow）以及多位市長和市議員、甚至駐溫哥華多國領事官員等都在開幕活動上暢飲珍奶、大啖台灣小吃。

43歲的黃志峰說：「我研究了台灣手搖茶飲的歷史，發現它幾乎和我年紀差不多。很高興透過活動讓我對台灣多了一份認識，相信有許多人也能進一步認識兼具美味、文化和歡樂的茶飲品。」

長期挺台灣的周行勵笑著對中央社說：「我很喜歡喝珍珠奶茶，如果不考量健康，我真的很願意每天都喝一杯。」

駐溫哥華日本總領事Maruyama Kohei和韓國總領事Jongho Kyun都是全家出動來逛珍奶節。他們都說，日本和韓國有很多知名的台灣珍珠奶茶店，還會推出迎合當地人口味的特色飲品，很有創意、很受歡迎。

今年珍珠奶茶節充滿濃厚的客家風情，現場擺設了新竹城隍廟、苗栗龍騰斷橋、桃園機場的街景立牌，還有義工現場說明當地人文風景特色。

溫哥華台灣客家會的攤位上，民眾可以手作客家竹編、欣賞油桐花工藝品和客家音樂；也可以穿上客家衣、拿上客家傘，拍照打卡留下美好念想。

菲律賓裔的Zeny一家人對中央社說：「我們早就把到台灣觀光列為『to do list』，剛知道台灣政府提供了很多旅遊優惠，所以計劃今年底或明年春天就去台灣玩一趟。」

年輕情侶Renuke和Ishan也笑說，很想去台灣玩，正在努力存錢。「我們很愛喝珍珠奶茶，有機會一定要去珍珠奶茶的故鄉-台灣品嚐一下。」

加拿大珍珠奶茶節主席楊晟帆說，從台灣發跡的珍珠奶茶紅遍世界各地，珍奶節也成為凝聚不同族裔的重要活動，規模一年比一年盛大。「我們透過珍奶節宣揚飲食文化，也促銷台灣觀光。」

副主席楊亞倫是街景區的主要設計者，他說，很多僑胞都在問：「今年主題是桃竹苗，何時輪到我的家鄉？思鄉的僑胞很希望藉機能讓更多加拿大人認識他們的故鄉。不用急，我們一定會台灣繞一圈。」