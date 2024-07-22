印度經濟雖好轉 青少年嚮往公職

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

每年有大量印度青少年前仆後繼搶進公職。對此，補教業者認為，雖然印度民間部門經濟表現不俗，但文化與社會影響仍讓當地民眾與台灣類似，認為公職是相對穩定的「鐵飯碗」。

不惜代價考公職

據《路透社》報導，現年30歲的庫瑪花了9年準備公職考試，參加13次考試都名落孫山，但他表示仍會將繼續找公職直到32歲為止，距離參加公務員考試的年齡上限僅剩3年。他指出，「政府工作比較穩定，如果2至3年考得上，未來就值得了。」

經濟成長可觀

2014至2022年共有2.2億名印度民眾應徵政府職務，成功被錄取約72萬人，當中有許多人是重複報考，即使經濟已在蓬勃發展，每年仍有數千萬印度青年應徵政府工作。從2014年起，印度的GDP從2兆美元，到了2023-24會計年度已成長到3.5兆美元，預計今年還將成長7.2%。

這種趨勢凸顯許多印度人民面臨文化與經濟焦慮，儘管印度是全球快速發展的經濟體，許多人仍必須面對不確定的就業市場，就業機會不只難以尋找，遑論工作保障。身為全球人口最多的國家，許多印度人認為政府工作比私人企業的工作穩定。經營公職考試補習班的老闆巴赫斯表示，「一個家庭如果有一個人能夠獲得政府工作，全家便可以安定終身。」

今年初，北方邦警察局6萬個職位吸引將近500萬名學生報考，中央政府安全機構警員職位考試則吸引了470萬人參加搶爭2.6萬個職缺。

公家工作固定領薪水

據《ABS-CBN》報導，22歲古普塔(Pradeep Gupta)表示希望能取得政府工作，去私人企業上班才是「最後選擇」，他表示，「在政府部門工作可以準時領到薪水，而且工作量又少。」

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