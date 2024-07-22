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買2張票也不行！無法比照飛機 日本新幹線禁止「1人佔2座位」

聯合新聞網／ 綜合報導
依據法規，日本新幹線禁止一人乘客佔用兩個以上的位置。圖／Ingimage
依據法規，日本新幹線禁止一人乘客佔用兩個以上的位置。圖／Ingimage

在搭乘大眾交通工具時，有時可能會優先考慮旅程的舒適度，雖然只有一個人，但購入了兩個座位。然而這樣的行為，在日本的部分大眾交通項目中卻是違規，需要多加留意。

日本媒體「まいどなニュース」報導，根據日本「旅客營業規則第147條第5項」規定，一般在搭乘大眾交通時，都是以同一位乘客在同一區間搭乘時，只能對應1個座位為主。即使手上握有兩張車票，也只能使用一個座位。

因此，包括像是日本鐵道（JR）集團的各個分公司，都適用於這項規範。例如在搭乘新幹線時，就算購買了兩個座位的票券，但只要乘客是一個人，就只能使用一個座位。各地的JR公司也都明確表示，目前不提供一人乘客預約2個以上的座位。

不過如果是航空公司，國際線航路的規範，則依照國際標準為主。例如國際航空運輸協會（IATA）就有規定，若是乘客本身有個人需求，一人可以購入2個座位並進行使用。

至於國內線的部分，則無須參照國際標準，各航空公司可以自行判斷。全日本空輸（ANA）就規定，如果乘客個人體型較大，或是隨身攜帶如樂器、繪畫、精密機械等物品之類的正當理由，也是可以一人購入2個以上的座位。

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