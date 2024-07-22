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日本愛知縣新幹線維修車相撞1傷 部分區間停駛

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本東海道新幹線的維修車今天清晨發生相撞事故，導致1名駕駛員受輕傷。受到這起事故影響，名古屋站至濱松站區間雙向列車暫停行駛，修復作業預計持續到今天傍晚。

日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司說明，今天清晨3時30分左右，東海道新幹線的三河安城站與豐橋站之間往東京方向路段，有一列裝載道碴的維修車追撞另一列維修車，導致兩列維修車均脫軌。追撞另一列維修車的1名駕駛員額頭受輕傷。

東海道新幹線連接東京都與大阪府，由JR東海公司營運。這次事故地點位在愛知縣內。

東海道新幹線部分區間列車從頭班車起暫停行駛；目前往來濱松站與名古屋站的雙向列車、東海道新幹線與山陽新幹線之間的直達列車也暫停運行。

JR東海公司表示，由於維修車無法自行移動，修復作業預計持續到今天傍晚，要重啟列車運行也要等到傍晚之後，目前仍不確定重啟時間。

受到這起事故及部分列車停駛影響，JR名古屋車站的旅客出現一陣混亂。一名原定到東京出差的上班族無奈地說：「以為搭巴士出差會更快，結果巴士都已經客滿。沒想到週一就那麼累人。」

另外，新大阪站、東京車站也有大量旅客查看車站內的列車異動通知。

新幹線

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