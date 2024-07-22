試圖床戰28歲酒吧辣妹…17歲不舉男遭嘲笑怒打26拳奪命 判決出爐

德國日前發生的謀殺案終於有判決！1名28歲女子在酒吧認識到1名17歲小鮮肉，雙方一拍即合，打算到女方住所發生關係，青年疑似受到毒品影響，下體無法勃起，因而遭到女方嘲笑，青年大怒之下勒緊女子，並向對方臉部狂打26拳，其間更用手機拍下行兇過程和叫囂，女子當場身亡，疑犯事後逃走，最終被捕，法庭經審理後，判處9年8個月監禁，犯人在入獄之前，會先送往治療機構接受治療。

17歲犯人穆罕默德（Mohammed Ali S）來自突尼西亞，數年前來到德國生活，本身不認識28歲女死者布蘭卡（Blanca C.）。布蘭卡和59歲母親艾里斯（Iris）雖然分開居住，但兩屋相鄰。

庭上透露更多案情，案發去年10月3日，布蘭卡前往法蘭克福市1間酒吧，其間認識穆罕默德，兩人飲酒和吸食可卡因，打算到布蘭卡寓所發生關係，但當抵達時，穆罕默德無法勃起，布蘭卡嘲笑「你（穆罕默德）想，但你不能」。

穆罕默德聞言大怒，大力勒住布蘭卡，使她幾乎失去知覺，但穆罕默德沒有停手，並用手機拍下行兇過程，他向布蘭卡臉部狂打26拳，隨後一邊出言侮辱，一邊用皮帶勒住對方，去到早上7時04分，穆罕默德最後再次打開手機相機，一邊大喊「我殺了她」，一邊拍攝遺體，穆罕默德事後逃走。

聲響驚動鄰居報警，警員數小時後在布蘭卡住所距離9.6公里位置拘捕穆罕默德，疑犯被控性虐待和謀殺，當中性虐待罪名罪成，法庭近日審理其謀殺罪名，被告在庭上認罪，加上案發時未成年，檢方指出未必需要判到最高刑期，相信可以減少4個月監禁。法官最後判處入獄9年8個月，比德國青少年可接受的10年最高刑期少4個月。犯人先被送往治療機構接受治療，隨後才正式服刑。

艾里斯的代表律師事後表示，今次判刑並非適當懲罰，特別是根據青少年刑法。艾里斯在住所前門附近設有小型聖壇，每日為女兒點燃蠟燭。

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文章授權轉載自《香港01》