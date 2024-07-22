奈良公園驚見陸客追著鹿又踢又打 日網友全爆氣：快逮捕他！

在日本奈良，鹿被視為神明的使者，因此到了奈良公園，總是會看到成群的鹿隻，也成為現今當地觀光的一大特色。但最近在社群網站上，卻出現一支中國大陸遊客暴力對待奈良鹿的影片，引起眾人的撻伐。

日本「X」網友「Parsonalsecret」最近分享一段影片，畫面中有一名穿著白色T恤、左手拿著手機的男性遊客，狠狠地一腳踢向身邊的鹿。鹿隻逃跑後，男子卻不打算放過對方，追了上去補踢第二腳，還順道一掌巴向沿途的鹿隻。這位分享影片的網友，聲稱這位男子是大陸人，痛批他的行為「太小看日本了」。

許多網友紛紛表示「奈良縣警應該以虐待動物的名義展開搜查」、「動物保育團體該上工了」、「鹿太可憐了」、「我想看所有鹿往他身上撞過去會怎樣」、「真的很過分」、「完全不能接受」、「只敢欺負鹿的膽小鬼」、「亂踢不敢反抗的動物，人格有夠爛」。

也有人不滿地認為「這種外國人罪犯不准來日本」、「中國人別來了」、「日本政府夠了吧，別讓這種人入國」、「難怪中國人到哪裡都被討厭，希望能夠逮捕他並且禁止入國」、「立刻將他驅逐出境」、「日本的性善說對這些人是沒有用的」。