日本「孤獨死」年輕人增 逾4成陳屍家中

中央社／ 東京21日專電

在日本，不僅是獨居老人，現在連年輕人孤獨死」的風險也大增。2018年至2020年的3年間，東京23區（東京都東部的23個特別區）孤獨死的年輕人共有742人，其中約4成是陳屍在家逾4天才被發現。

日本產經新聞報導，東京都監察醫務院的資料顯示，2018年至2020年的3年之間，獨居且是異常死亡的年輕人（10幾歲至30幾歲）共1145人。其中，剔除在工作職場上或路上等場所死亡者，死在自己住家的「孤獨死」人數為742人，占比64.8%。

這742人當中，以年齡層來看，最多的是30歲至39歲者，有402人。其次是20歲至29歲者325人、15歲至19歲者15人。

報導說，東京監察醫務院並沒統計「孤獨死」的死因，但一般認為，742名「孤獨死」的年輕人以自殺居多。此外，「20至29歲者」這年齡層「孤獨死」的人數有年年增加的傾向。

日本並沒針對「孤獨死」做出法律定義，依行政或自治體（都道府縣）對「孤獨死」的定義不同，但監察醫務院所說的「孤獨死」是指自殺或死因不明等異常死亡當中，在自家死亡的獨居者。

年輕人「孤獨死」人數增加的原因是與社會的連結或關係斷絕，失去生活能力或意願，陷入「自我忽視」（self-neglect）狀態。對此，政府等有必要儘速提出因應的對策。

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