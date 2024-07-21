網紅頻宣導錯誤防曬觀念 專家直搖頭：恐面臨更大風險

一名TikTok網紅赤裸上身，嗤之以鼻地把防曬乳丟到身後。他宣稱防曬乳致癌，還對40萬粉絲提倡「規律曬太陽」，與美國皮膚科醫生對抗這類可疑假訊息的做法大相逕庭。

法新社報導，皮膚癌比率大增之際，儘管健康專家在炎炎夏季針對過度曝曬加強警告，一些網紅仍在提供可能有危險的防曬建議。

更進一步損害公共健康的是，一些點閱率可能高達數以百萬次計的影片，分享了使用牛油、酪梨油和蜂蠟等成分的「自製」配方，宣稱可提供有效的皮膚防護。

在一段瘋傳的TikTok影片中，健身教練傑洛姆．譚（Jerome Tan）把一罐面霜丟掉，還告訴追隨者，吃天然食物可讓身體「自行防曬」。

他並未為此提供任何科學證據。

專家表示，此類網路錯誤訊息正日益對現實世界造成傷害。

根據易普索集團（Ipsos）今年為奧蘭多健康癌症研究所（Orlando Health Cancer Institute）進行的調查，1/7的35歲以下美國成年人認為，每天使用防曬乳比直接暴露在陽光下更有害，近1/4認為保持水分可以防止曬傷。

該研究所的腫瘤外科醫生奈爾（Rajesh Nair）警告：「人們相信許多非常危險的想法，讓他們面臨更大的風險。」

人們越來越認為較高量的陽光照射對皮膚有益，皮膚科醫生正在努力糾正這種想法。

威斯康辛大學醫學與公共衛生學院（University ofWisconsin School of Medicine and Public Health）皮膚科醫生兼教授班奈特（Daniel Bennett）告訴法新社：「曬黑方法沒有安全的。」

專家表示，許多誤導或虛假的說法來自尋求在社群媒體平台賺錢的網紅，網路行銷公司執行長達罕（Eric Dahan）告訴法新社，一些網紅利用「防曬乳懷疑論」，來「販售自家營養品或代言替代性的全天然防曬乳」。

達罕指出，Instagram上一篇貼文建議不要「不斷塗抹防曬乳」，然後推銷一堆護膚產品。這篇充滿表情符號的貼文寫道：「告別太陽偏執症。」「今年夏天享受一些（無罪惡感的）陽光。」

另一名光著上身的Instagram網紅在海灘上抓著衝浪板，說他拒用防曬乳。

他一邊宣傳由牛脂製成的「動物防曬乳」一邊發文說：「我擔心皮膚癌嗎？我不擔心。」

德州皮膚科醫生（Megan Poynot Couvillion）表示，動物性油脂本身並不能阻擋紫外線輻射。

她告訴法新社：「我認為當成潤膚乳沒問題，但絕對不是當成防曬乳用。」