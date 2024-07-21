染立百病毒14歲男童身亡 印度衛生部將派因應小組防止疫情擴散

印度南部克勒拉邦（Kerala）感染立百病毒（Nipah Virus）的14歲男童不治死亡，印度衛生部將派遣因應小組前往支援調查病毒來源，並阻止疫情擴散。

克勒拉邦衛生廳長喬治（Veena George）今天在電視訪問中表示，這名男童來自馬拉普蘭縣（Malappuram），10日開始出現發燒及疲勞等症狀，12日被家人送到診所醫治，後又輾轉送到幾家大醫院，證實感染立百病毒。

喬治說，醫師雖為他注射了單株抗體，但仍於今天死於急性腦炎症候群。

衛生廳正密切關注男童的家人以及數名高風險接觸者的健康狀況，他們的血清樣本已在檢驗中。

喬治表示，目前這些高風險接觸者並未出現感染的症狀，民眾無需恐慌。

另一方面，印度衛生部表示將派遣一支因應小組到克勒拉邦，協助當地衛生廳調查立百病毒的來源，阻止疫情擴散。

這是克勒拉邦自2018年以來第5次出現立百病毒疫情或病例，累計有21人死亡、7人康復。