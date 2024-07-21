印度恒河取水朝聖之旅將登場 小吃店主因「神聖性」需公布姓名

印度一年一度的恒河取水朝聖之旅明天登場，北方邦要求沿途小吃店掛上店主姓名及電話。反對者指責這項措施破壞宗教和諧，一些臨時工也因此而失業。

坎瓦爾朝聖之旅（Kanwar Yatra）在印度曆每年5月進行，大約持續1個月，對應西曆今年是在7月22日開始，8月19日結束。

這段期間，數以萬計濕婆神信徒步行數百至數千公里，肩挑「坎瓦爾」到恒河取水，再走回家鄉以恒河水舉行宗教儀式，取悅濕婆神；「坎瓦爾」是由扁擔兩端綁上水壺做成的挑水工具。

印度北方邦（Uttar Pradesh）政府19日發布通告，要求朝聖路徑沿線小吃店，必須掛出店主的姓名及電話，以維護朝聖之旅的「神聖性」，避免用餐的客人「被誤導」而引發爭端。

通告未解釋為何這項政策可維護朝聖之旅「神聖性」以及避免朝聖者被「被誤導」。

但一名印度人告訴中央社記者，朝聖者可以透過姓名，判斷店主是印度教徒還是穆斯林，這樣就不會「誤入」穆斯林開的小吃店。

北方邦在野黨國大黨（Congress）主席拉伊（AjayRai）抨擊這項政策「破壞社會和諧」，在不同宗教族群之中製造分裂。

位於印度中部的印度教聖城烏賈因（Ujjain），也已跟進這項措施。

基於歷史情結，在印度部分地區，印度教徒與穆斯林仍然不睦。

印度News18新聞網今天報導，一些穆斯林經營小吃店已經預見到生意一落千丈，開始裁減一周前增聘的臨時工。

報導引述一名臨時工說，目前印度正值雨季，建築及農務工作都不好找，他原本指望在小吃店賺點錢來貼補家用，但如今只好得另謀出路。

一名小吃店店主說，他的員工其實有半數以上是印度教徒，而且小吃店也只賣素食，符合朝聖者的飲食要求，但他的穆斯林姓名仍可能讓朝聖者拒絕進店消費。

另一名信奉印度教的店主則表示，他已開除店裏的穆斯林員工，以免到時有朝聖者藉機生事。