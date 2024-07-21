快訊

英系挖關鍵1票+鄭文燦系統廢票抗議 非賴系中常委逆襲賴清德

凱米不排除變強颱！暴風圈最近時間點曝光 各地大雨連炸3天

印度恒河取水朝聖之旅將登場 小吃店主因「神聖性」需公布姓名

中央社／ 新德里21日專電

印度一年一度的恒河取水朝聖之旅明天登場，北方邦要求沿途小吃店掛上店主姓名及電話。反對者指責這項措施破壞宗教和諧，一些臨時工也因此而失業。

坎瓦爾朝聖之旅（Kanwar Yatra）在印度曆每年5月進行，大約持續1個月，對應西曆今年是在7月22日開始，8月19日結束。

這段期間，數以萬計濕婆神信徒步行數百至數千公里，肩挑「坎瓦爾」到恒河取水，再走回家鄉以恒河水舉行宗教儀式，取悅濕婆神；「坎瓦爾」是由扁擔兩端綁上水壺做成的挑水工具。

印度北方邦（Uttar Pradesh）政府19日發布通告，要求朝聖路徑沿線小吃店，必須掛出店主的姓名及電話，以維護朝聖之旅的「神聖性」，避免用餐的客人「被誤導」而引發爭端。

通告未解釋為何這項政策可維護朝聖之旅「神聖性」以及避免朝聖者被「被誤導」。

但一名印度人告訴中央社記者，朝聖者可以透過姓名，判斷店主是印度教徒還是穆斯林，這樣就不會「誤入」穆斯林開的小吃店。

北方邦在野黨國大黨（Congress）主席拉伊（AjayRai）抨擊這項政策「破壞社會和諧」，在不同宗教族群之中製造分裂。

位於印度中部的印度教聖城烏賈因（Ujjain），也已跟進這項措施。

基於歷史情結，在印度部分地區，印度教徒與穆斯林仍然不睦。

印度News18新聞網今天報導，一些穆斯林經營小吃店已經預見到生意一落千丈，開始裁減一周前增聘的臨時工。

報導引述一名臨時工說，目前印度正值雨季，建築及農務工作都不好找，他原本指望在小吃店賺點錢來貼補家用，但如今只好得另謀出路。

一名小吃店店主說，他的員工其實有半數以上是印度教徒，而且小吃店也只賣素食，符合朝聖者的飲食要求，但他的穆斯林姓名仍可能讓朝聖者拒絕進店消費。

另一名信奉印度教的店主則表示，他已開除店裏的穆斯林員工，以免到時有朝聖者藉機生事。

印度教 小吃 穆斯林

延伸閱讀

Hyundai在印度推出Exter Knight Edition！黑化耍酷的平價小休旅

小米奪回印度手機寶座 時隔六季重返第一

印度拚FDI成長五成

IMF將印度經濟成長預測上調7% 總理莫迪歸功於「在印度製造」計畫

相關新聞

網紅頻宣導錯誤防曬觀念 專家直搖頭：恐面臨更大風險

一名TikTok網紅赤裸上身，嗤之以鼻地把防曬乳丟到身後。他宣稱防曬乳致癌，還對40萬粉絲提倡「規律曬太陽」，與美國皮膚...

染立百病毒14歲男童身亡 印度衛生部將派因應小組防止疫情擴散

印度南部克勒拉邦（Kerala）感染立百病毒（Nipah Virus）的14歲男童不治死亡，印度衛生部將派遣因應小組前往...

遊客爆量超負荷 巴塞隆納市長擬提高郵輪旅遊稅

西班牙巴塞隆納（Barcelona）市長科博尼（Jaume Collboni）在今天刊出的訪問中表示，針對搭乘郵輪拜訪城...

緊急降落失敗…飛機墜毀俄亥俄州1機場附近「釀3死」 當局展開調查

美國航管當局表示，1架飛機試圖在俄亥俄州1座機場緊急降落失敗、不慎墜毀，造成機上3人死亡，當局已展開調查

訪日不只能血拼逛街！日本擬招商飯店進駐國家風景區 當地業者卻「反對」

日本政府為善用地方自然景觀，希望在2031年前招商高級度假飯店等進駐日本35處國立公園，藉此分散集中在都會區的外國客，但...

印度童感染立百病毒 200多名接觸者觀察中、臨床症狀曝光

印度南部克勒拉邦（ Kerala）出現立百病毒（Nipah Virus）病例，邦政府已進入警戒狀態，有200多名接觸者正接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。