快訊

「高溫地獄」洗刷惡名...高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

遇刺後最新專訪！川普親曝維安大錯「沒人提到這件事」 對特勤局提1質疑

林可彤被困電梯30分鐘 被救出見一畫面高呼「值得了」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊急降落失敗…飛機墜毀俄亥俄州1機場附近「釀3死」 當局展開調查

中央社／ 俄亥俄州維也納20日綜合外電報導
美國航管當局表示，1架飛機試圖在俄亥俄州1座機場緊急降落失敗、不慎墜毀，造成機上3人死亡，當局已展開調查。情境示意圖／Ingimage
美國航管當局表示，1架飛機試圖在俄亥俄州1座機場緊急降落失敗、不慎墜毀，造成機上3人死亡，當局已展開調查。情境示意圖／Ingimage

美國航管當局表示，1架飛機試圖在俄亥俄州1座機場緊急降落失敗、不慎墜毀，造成機上3人死亡，當局已展開調查。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，1架雙引擎飛機比奇60（Beechcraft 60）在當地時間昨夜6時45分，於俄亥俄州揚斯敦-沃倫地區機場（Youngstown-Warren Regional Airport）附近墜毀。

位於莊柏郡（Trumbull County）的俄亥俄州公路警察（Ohio State Highway Patrol）分局，大約在昨夜7時不久後接獲通知，他們說這起發生在機場北邊的事故，造成1名機師和2名乘客喪生。

一名官員表示，罹難者家屬已接獲通知，預計稍後公布罹難者姓名。

俄亥俄州公路警察沃倫分局昨天下午召開記者會表示，「（事故肇因）懷疑是機械故障。根據報導，這架飛機在」墜毀前，試圖在佛勒鎮（Fowler Township）「其中一條跑道附近緊急降落」。

FAA發布聲明說，國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）已對此展開調查。俄亥俄州公路警察強調，該州州警已獲當地警力、消防單位及莊柏郡行政司法長官辦公室到案發現場進行協助。

機場 美國 警察

延伸閱讀

桃機二航廈出境層離場車輛 7月23日起可直接匯入航站北路

全球IT系統大當機 各國航空運輸陸續恢復正常

高鐵延伸屏東路線出現AB兩案 屏東縣長喊話：趕快定案就是好案

雷雨當空 嘉義機場午後3時暫停地面作業、部分航班可能延誤

相關新聞

雪梨嬰兒車落軌被撞！2歲雙胞胎1死1生還 40歲父救女失敗也遭輾斃

每日郵報報導，澳洲雪梨21日午間驚傳嬰兒車滑落鐵軌意外，一台載有一對雙胞胎的嬰兒車在列車進站時滑落軌道，除了其中一名2歲...

緊急降落失敗…飛機墜毀俄亥俄州1機場附近「釀3死」 當局展開調查

美國航管當局表示，1架飛機試圖在俄亥俄州1座機場緊急降落失敗、不慎墜毀，造成機上3人死亡，當局已展開調查

訪日不只能血拼逛街！日本擬招商飯店進駐國家風景區 當地業者卻「反對」

日本政府為善用地方自然景觀，希望在2031年前招商高級度假飯店等進駐日本35處國立公園，藉此分散集中在都會區的外國客，但...

印度童感染立百病毒 200多名接觸者觀察中、臨床症狀曝光

印度南部克勒拉邦（ Kerala）出現立百病毒（Nipah Virus）病例，邦政府已進入警戒狀態，有200多名接觸者正接...

不再忍受惡客 東京9月立法防騷擾

日本東京都知事小池百合子19日宣布，9月將向議會提出防止「奧客」(惡劣的客人)口出惡言，或對店員提出無理要求的「防止顧客...

泰6死毒殺案 女嫌丈夫是杜拜億萬富豪

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6名外籍人士遭毒殺案件，警方懷疑死者之一的56歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。