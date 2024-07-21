快訊

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

台南新警察局長到任隔天又生槍響 男子持槍傷友4小時後投案

台灣漫畫家前進聖地牙哥動漫展 大展多元畫風

中央社／ 洛杉磯20日專電

聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）25日起舉行，今年有多位台灣漫畫家參與，展示台灣多元畫風。

駐洛杉磯辦事處台灣書院今年與台灣角色品牌授權協會合作，邀請台灣漫畫家「囂搞」俞文瀚、「鳥時代」BIRD ERA和Paula Hsu擔任台灣館的駐攤漫畫家。

台灣出生的旅美漫畫家蘇義傑（E.J. Su）也將擔任藝術家專區（Artist Alley）HH-19攤位藝術家。

「囂搞」俞文瀚在影音平台Youtube上擁有28萬追隨者，主角外型喜感、招牌黃衣套頭，故事圍繞在女友北鼻和寵貓之間的趣事。俞文瀚曾經旅居加拿大，30歲回台成立動畫公司。

「鳥時代」BIRD ERA作品以鳥類為主題，涵蓋漫畫、圖文、插圖、週邊產品，題材聚焦寵物鳥生活，推廣野鳥生態保育。作者畢業於臺南應用科技大學美術系，收養鳥兒後對鳥類產生興趣。

Paula Hsu在2018年由平面設計轉職為插畫師，作品跨越漫威卡牌、電影、桌遊、臺劇，以夢幻、童趣、美式的插畫風格，在社群平台Instagram有5萬名追隨者。

旅美漫畫家蘇義傑作品包括動畫版變形金剛機械概念設計，曾任漫畫公司主筆及參與哥吉拉、忍者龜及漫威漫畫封面等漫畫繪製，今年展會期間獲邀參與畫師簽名會及漫威講座。

台灣書院發布新聞稿，聖地牙哥動漫展疫情過後參與人數連年增加，去年突破15萬人次，商機蓬勃。今年台灣館首度邀請台灣原創角色作品前進盛會，更首次進駐藝術家專區，期待用多元的台灣作品拓展美國市場。

漫畫家 藝術家

延伸閱讀

促漫畫立體化！百萬YouTuber張志祺跨界挺文創

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》妹妹一屁股坐臉上！繪師畫風神似動畫

修圖師要失業了！迪麗熱巴「0修圖真相」讓人看呆　漫畫腰臀比+蝴蝶骨360度無死角美到失語

《大室家-親愛的姊妹》漫改動畫 撫子、櫻子和花子的歡樂日常

相關新聞

雪梨嬰兒車落軌被撞！2歲雙胞胎1死1生還 40歲父救女失敗也遭輾斃

每日郵報報導，澳洲雪梨21日午間驚傳嬰兒車滑落鐵軌意外，一台載有一對雙胞胎的嬰兒車在列車進站時滑落軌道，除了其中一名2歲...

不再忍受惡客 東京9月立法防騷擾

日本東京都知事小池百合子19日宣布，9月將向議會提出防止「奧客」(惡劣的客人)口出惡言，或對店員提出無理要求的「防止顧客...

泰6死毒殺案 女嫌丈夫是杜拜億萬富豪

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6名外籍人士遭毒殺案件，警方懷疑死者之一的56歲...

星期人物／特勤局長奇鐸深受信任 卻是壓垮拜登尋求連任的最後稻草

美國特勤局負責總統拜登與第一家庭成員的性命安全，現任局長奇鐸，是特勤局史上第二位女性局長，由拜登任命，極受信賴；她卻在保護拜登競選對手時出現重大失誤，讓老闆面臨排山倒海的勸退聲浪，尋求連任之路恐戛然而止。奇鐸是擁有27年特勤局資歷的老手，竟犯下43年來最嚴重的維安疏失。何以致此？奇鐸又是誰？

南歐躍升2050年最長壽國家之列 研究：活得久與財富無關

我們一般認知，愈富裕的國家醫療資源和人民教育程度更高，健康意識也更高，因此會活得更健康，壽命更長，但是華盛頓大學研究發現長壽不一定與財富有關，到 2050 年一些南歐國家可能成為世界最長壽國家，主要原因是運動與社交支持。

被誤會萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

家喻戶曉的Hello Kitty今年將歡慶50歲生日，儘管誕生近半世紀，恐怕還有粉絲認為她是隻貓，創造出這個可愛卡通人物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。