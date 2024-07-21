台灣漫畫家前進聖地牙哥動漫展 大展多元畫風

聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）25日起舉行，今年有多位台灣漫畫家參與，展示台灣多元畫風。

駐洛杉磯辦事處台灣書院今年與台灣角色品牌授權協會合作，邀請台灣漫畫家「囂搞」俞文瀚、「鳥時代」BIRD ERA和Paula Hsu擔任台灣館的駐攤漫畫家。

台灣出生的旅美漫畫家蘇義傑（E.J. Su）也將擔任藝術家專區（Artist Alley）HH-19攤位藝術家。

「囂搞」俞文瀚在影音平台Youtube上擁有28萬追隨者，主角外型喜感、招牌黃衣套頭，故事圍繞在女友北鼻和寵貓之間的趣事。俞文瀚曾經旅居加拿大，30歲回台成立動畫公司。

「鳥時代」BIRD ERA作品以鳥類為主題，涵蓋漫畫、圖文、插圖、週邊產品，題材聚焦寵物鳥生活，推廣野鳥生態保育。作者畢業於臺南應用科技大學美術系，收養鳥兒後對鳥類產生興趣。

Paula Hsu在2018年由平面設計轉職為插畫師，作品跨越漫威卡牌、電影、桌遊、臺劇，以夢幻、童趣、美式的插畫風格，在社群平台Instagram有5萬名追隨者。

旅美漫畫家蘇義傑作品包括動畫版變形金剛機械概念設計，曾任漫畫公司主筆及參與哥吉拉、忍者龜及漫威漫畫封面等漫畫繪製，今年展會期間獲邀參與畫師簽名會及漫威講座。

台灣書院發布新聞稿，聖地牙哥動漫展疫情過後參與人數連年增加，去年突破15萬人次，商機蓬勃。今年台灣館首度邀請台灣原創角色作品前進盛會，更首次進駐藝術家專區，期待用多元的台灣作品拓展美國市場。