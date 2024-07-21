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加拿大野火肆虐 亞伯達與卑詩省下令疏散

中央社／ 渥太華20日綜合外電報導

加拿大亞伯達省（Alberta）野火部門今天表示，在北部肆虐的幾處野火已迫使3個社區進行撤離；而石油資源豐富的亞伯達省內，不同地區仍有5處「值得注意的野火」待撲滅。

路透社報導，「值得注意的野火」通常被視為對公共安全、社區與關鍵基礎設施構成重大威脅。

亞伯達省北部John D'Or、Fox Lake 和Garden River等3個社區已經受令應撤離；當地有5000名居民，面積近6萬2000公頃。

大火是否對油砂生產造構成威脅，目前尚不得而知。

亞伯達省目前發生158起野火，其中55起失控，這意味著火勢將繼續蔓延，且火場範圍尚未確定。並非所有失控的野火都需要進行人員疏散。

亞伯達省政府野火部門聲明指出：「在天氣持續炎熱乾燥下，預計大火仍將激烈延燒整個週末。」

聲明指出，超過200名消防員和支援人員投入滅火，同時動員了10架直升機和43台重型機具；並說大火是由閃電所引起。

同時在緊鄰亞伯達省的卑詩省（BritishColumbia），當地野火服務中心在社群平台X發文表示，省內有多達319處野火在燃燒；由於兩個湖泊之間的野火失控，今天已發布疏散令。

卑詩省過去24小時內竄出58個新火苗，其中南部地區有3起「值得注意的野火」，位於薛特蘭溪（Shetland Creek）、艾爾溫溪（Aylwin Creek）和科蒙科溪（Komonko Creek）。

卑詩省政府表示，這3地都處在撤離戒備狀態中。

失控 消防員

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