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駐斯洛伐克代表參與同志遊行 提升台灣同婚能見度

中央社／ 布拉格20日專電

斯洛伐克同志遊行「Pride」20日在首都布拉提斯拉瓦舉行，吸引數千人到場響應。駐斯洛伐克代表李南陽表示，參與同志遊行活動，有助提升台灣作為「第一個通過同性婚姻的亞洲國家」的能見度。

據駐斯洛伐克代表處發布新聞稿，一年一度的同志遊行「Pride」20日在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）舉辦，盛況空前。駐斯洛伐克代表處首度與駐斯國使館、國際組織共同簽署聯合聲明，並組隊參與遊行支持。

布拉提斯拉瓦市長瓦洛（Matus Vallo）、布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加奇（Matej Vagac）、布拉提斯拉瓦省長德羅巴（Juraj Droba）等政要也連署並參與此次活動。旅居斯洛伐克僑胞也共襄盛舉，展現對LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等不同性別認同）權益的支持與認同。

駐斯洛伐克代表處除設計台灣彩虹旗的運動帽，也與其他外交官一起朗誦聯合聲明並合照，展現台灣支持民主、自由與人權。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，參與同志遊行「Pride」活動有助於讓世界知道，台灣是第一個亞洲通過同性婚姻的國家，也是世界第27個承認同性婚姻的國家，進一步推動台灣在人權領域的國際形象。

外交團的聯合聲明指出：「同志遊行Pride提醒我們，所有人類生而自由，在尊嚴和權利上一律平等，且無論他們是誰或他們所愛的人，都應該在人權中享有同樣的尊重、尊嚴與平等。」

同志遊行 同性婚姻 斯洛伐克

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