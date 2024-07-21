被誤會萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

家喻戶曉的Hello Kitty今年將歡慶50歲生日，儘管誕生近半世紀，恐怕還有粉絲認為她是隻貓，創造出這個可愛卡通人物的三麗鷗公司近日再澄清Hello Kitty是人不是貓。

日本三麗鷗公司行銷與品牌管理副總裁科克（JillKoch）於7月18日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）中受訪說：「她其實是小女孩，在倫敦郊區出生成長。」

科克還提到，「她有媽媽和爸爸，還有一個雙胞胎妹妹咪咪（Mimmy），同時也是她最好的朋友」，Hello Kitty也喜歡烘焙餅乾，結交新朋友。

科克也在節目中透露Hello Kitty的身高體重，「體重是3顆蘋果重，身高有5顆蘋果高」。

三麗鷗官方還說，Hello Kitty雖然是人類小孩，不過臉上有鬍鬚。而且她飼養寵物貓，男朋友名為丹尼爾（Daniel），還有成千上百位朋友。

Hello Kitty傳達的核心訊息是友誼、善良及包容，這些是幫助她超越國界、語言和文化的部分原因，因為大家都能理解。

Hello Kitty誕生於1974年11月1日，隔年在日本被設計成兒童零錢包。此後，Hello Kitty成為家喻戶曉的卡通人物之一，玩具、電視卡通節目、主題公園和服飾都可以看到她可愛的身影。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）上個月以國宴款待來訪的日本天皇德仁夫婦時，還特別提早祝福Hello Kitty生日快樂。

Hello Kitty的真實身分揭曉，不少粉絲在社群媒體上表達震驚和不解。

短影音社群平台TikTok一位用戶上傳影片，質疑「Hello Kitty是否試圖操縱我們的情感」。

還有網友在社群媒體X平台發文說：「你不能改變歷史，她是一隻貓。」

儘管真實身分曝光震驚了許多人，但其實這不是三麗鷗第一次告訴大家Hello Kitty的身分。

2014年，三麗鷗公司就澄清過Hello Kitty是小女孩，並不是貓。