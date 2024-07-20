巫毒儀式引火求好運 不幸燒船40名海地移民死亡

聯合國國際移民組織今天表示，海地北部海岸一艘移民乘坐船隻起火，至少有40名移民死亡，警方表示起火原因是巫毒儀式出了問題。

法新社報導，聯合國國際移民組織（InternationalOrganization for Migration, IOM）報告指出，海地

海岸防衛隊救出41名倖存者，其中11人住院治療，部分是因為燒傷。

國際移民組織表示，「至少有40名移民死亡，另有幾人受傷」。

警方發言人尚恩（Arold Jean）說，一名乘客點燃蠟燭進行巫毒儀式，結果引發火災。

倖存者告訴當地媒體，巫毒儀式的目的是帶來好運，希望船隻避免遭到海岸防衛隊攔截。

國際移民組織駐海地代表團團長高德斯坦（Gregoire Goodstein）表示：「此一重大不幸事件，突顯以非正式路線移民的男女與兒童所面臨的風險。」

國際移民組織引述海地國家移民辦公室（NationalOffice for Migration）消息指出，這艘載有80多人的船隻17日離開拉巴地港（Labadee），前往土克凱可群島（Turks and Caicos Islands），航程有240公里。

尚恩表示：「搜尋工作仍在繼續，目的是尋找其他倖存者。」他補充說調查已經展開，以「找出並瓦解經營這些秘密航行的網絡」。