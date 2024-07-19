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1年多來第2起！印度航空客機疑貨艙區出問題 緊急迫降俄羅斯

中央社／ 新德里19日綜合外電報導
印度航空旗下一架預定從印度德里飛往美國舊金山的客機，機組人員發現貨艙區有潛在問題，緊急迫降俄羅斯。 路透社
印度航空旗下一架預定從印度德里飛往美國舊金山的客機，機組人員發現貨艙區有潛在問題，緊急迫降俄羅斯。 路透社

印度航空公司今天表示，旗下一架預定從印度德里飛往美國舊金山的客機，機組人員發現貨艙區有潛在問題後，就緊急迫降俄羅斯，這是該航線1年多來發生的第2起類似事件。

路透社報導，自從烏克蘭爆發戰爭後，包含美國和歐盟（EU）在內的許多航空公司都避開俄羅斯領空，但印度航空公司（Air India）持續使用進入俄國領空的航線，使飛往美國的旗下班機具有時間和成本優勢。

印度航空透過聲明指出，載有225名乘客和19位機組人員的波音777（Boeing 777）客機，預防性地安全降落於俄國西伯利亞地區（Siberia）的克拉斯諾雅斯克國際機場（Krasnoyarsk International Airport）。

這條航線上次發生類似事件是在2023年6月，當時印度航空的一架波音客機也因技術問題而迫降俄國。

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