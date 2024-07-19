西班牙推820億元新計畫 支持綠氫及再生能源產業

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）為推動國內轉向潔淨能源，近日宣布一項價值23億歐元（約新台幣820億元）的新計畫，計畫內容包括對綠能產業及綠氫提供補貼。

路透社報導，桑切斯在下議院發表演講時表示，這項計畫還將包括幫助農業、基礎設施和農村向綠色能源轉型的措施，但沒有提供更多細節。

西班牙利用豐富的陽光和強風來生產能源，將自己視為歐洲再生能源的領頭羊，目前也正努力成為歐洲地區的主要綠氫生產國之一。綠氫是透過再生能源生產的氫氣。

本月稍早，馬德里當局批准一系列總價7億9400萬歐元（約新台幣283億元）的補貼方案，將用於該國電解裝置容量共652千瓩（MW）的大型綠氫專案。

由於綠氫專案成本高昂，若沒有政府支持就不具競爭力，因此提供補助至關重要。

根據西班牙的氣候戰略草案，其2030年電解容量目標將從先前的4百萬瓩（GW）提高到11百萬瓩。