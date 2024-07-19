印尼峇里島直升機疑遭「風箏線纏繞」墜毀 5人送醫急救
印尼峇里島一架直升機下午在庫塔區（Kuta）南部墜毀，機上4人及機師被送醫急救。據報導，墜毀原因可能是飛行高度過低，或風箏線纏繞螺旋槳所致。
美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）引述峇里島警察局公關負責人強森（Jansen AvitusPanjaitan）表示，警方抵達失事現場，一名機師和機上4名乘客已被送醫急救。
社群媒體流傳的影片可見，該白色直升機墜落在山壁，螺旋槳被線纏繞。可聽見有人以英語說：「請救救我的先生。」
峇里島訊報（Bali Express）報導，當地區長表示，直升機墜落原因可能是飛行高度過低，或遭風箏線纏繞螺旋槳，但真正失事原因仍有待當局調查。
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