噴出閃光火花！日本埼玉縣大樓爆炸釀8傷 陸男尋短反悔後點菸引爆

日本埼玉縣一處社區大樓的其中一戶昨晚發生爆炸，導致那戶牆壁、天花板嚴重受損，並有8人受傷。一名大陸籍男性住戶稱，當時已打開瓦斯閥欲輕生，但中途反悔點菸時發生爆炸。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，搜查相關人士指出，一名40幾歲的中國籍男子住在發生爆炸的那戶，他供稱「原本計劃輕生並已打開瓦斯閥門，但是放棄這個念頭後，打開窗戶通風點菸時隨即發生爆炸」。

事發地點位在川口市並木地區一棟15層樓高的社區大樓，位在3樓的其中一戶發生了爆炸，造成室內牆壁、天花板崩落之外，陽台、大樓階梯也大面積受損。

這起事故造成該名男子以及其他住戶的居民共8人受傷，該棟大樓的居民148人一度因此被迫疏散。警方指出，全部的傷者均有意識，沒有生命危險。

而這名男子被送醫時，因為對警方暴力相向被依妨礙公務罪嫌逮捕。當地警方還在釐清當時的狀況。

NHK報導，社群平台X上已經出現疑似為爆炸瞬間的影片，影片中可看到大樓其中一戶噴出閃光和火花後，白色煙霧飄浮在空氣中。此外，影片似乎還錄下了爆炸的巨響。

這起爆炸產生的大量碎玻璃四散到附近的道路，川口市公所的職員為此出動灑水車清理碎玻璃。管理這棟社區大樓的公司表示，正在與警消確認詳細的受害狀況。

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