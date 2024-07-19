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沖繩那霸氣溫創新高飆攝氏36度 日媒揪「3原因」釀罕見現象

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本沖繩縣那霸市中午12時33分罕見測得攝氏36度氣溫。 示意圖／路透社
日本沖繩縣那霸市中午12時33分罕見測得攝氏36度氣溫。 示意圖／路透社

日本沖繩縣那霸市今天中午12時33分罕見測得攝氏36度氣溫，創當地1890年有觀測史以來的新高。日媒指出，有三大原因使這種情形相當少見之外，沖繩地區夏季的氣溫比本州還舒適。

日本琉球放送（RBC）報導，除了沖繩本島的那霸之外，沖繩縣的西表島今天中午12時58分觀測到35.5度，石垣島今天也出現當地7月觀測史新高的35.4度。

沖繩氣象台指出，這是因為沖繩地區今天受到太平洋高壓籠罩以及強烈日照影響，此外南邊暖風流入也導致氣溫容易升高；而且儘管氣象條件有利於突然降雨，但那霸市今天卻未下雨，研判是加劇氣溫升高的原因。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」

回顧氣象廳1993至2022年30年間的觀測數據，那霸市的最高氣溫紀錄是2001年8月9日的35.6度，而且30年間僅有5天突破35度，這比東京都千代田區與北海道札幌市在過去30年間，分別有160天和8天為「猛暑日」還少。

氣象預報員松澤真由（音譯）解釋，「沖繩地區幾乎不會出現35度以上氣溫」的3大原因。

首先，沖繩地區是強烈受到海洋影響的海洋性氣候，氣溫變化小，四面環海的地理條件之下，海風吹拂讓熱氣難以累積。

其次是沖繩地區沒有高山，所以受到焚風現象的影響較小。而日本本州的高山較多，經常颳起焚風引發高溫

第三個原因為沖繩地區被混凝土包覆的面積較小，難以受到熱島效應的影響。

報導指出，僅回顧氣溫數據的話，夏天的沖繩出乎意料之外地比日本本州還舒適，不過當地濕度仍偏高，中暑的風險絕對不低。觀光客造訪沖繩地區之際，仍必須多多補充水分留意身體狀況。

日本 氣溫 沖繩 高溫

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