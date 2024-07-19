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巴西歷史性洪患 意外沖出保存良好恐龍化石

中央社／ 里約熱內盧19日綜合外電報導
巴西洪水。 路透社資料照
巴西洪水。 路透社資料照

巴西南部豪雨造成歷史性洪水，意外讓一副保存良好的恐龍化石露出地表。具發現化石的研究團隊所述，化石歷史可追溯至約2億年前。

法新社報導，化石是今年5月被首度確認，地點在距離巴西南部大城快樂港（Porto Alegre）西方約280公里的聖約奧杜波萊西尼市（Sao Joao do Polesine）附近，具體位置是在班巴草原（Pampas）內一塊有巴西古生物學界「寶庫」美譽的地方。

由聖瑪利亞聯邦大學（Federal University of SantaMaria）古生物學家所組成的團隊花4天挖鑿，以便將含有近乎完整恐龍化石的整塊岩石，帶回研究中心仔細研究。

最初確認化石屬艾雷拉龍科（Herrerasauridae）家族。艾雷拉龍是有著長尾巴、用兩條腿站立的肉食性動物，最早是在現今巴西和阿根廷一帶的地區發現。

化石溯及2億至2.5億年前的三疊紀時期。

帶領研究團隊的穆勒（Rodrigo Temp Muller）告訴法新社，這可能是至今第二完整的艾拉雷多龍化石。

世界最完整的化石是2014年在同一地區所發現，確認出這個有著鉤狀爪的新物種，當時學界將化石稱作卡布雷拉噬頜龍（gnathovorax cabreirai）。

在研究團隊確認這次的化石和2014年所發現者是否屬於同一物種之前，會先進行好幾輪分析。

化石 團隊 巴西

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