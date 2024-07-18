日人「土用丑日」吃烤鰻消暑 機場忙台灣活鰻通關

今年7月24日是「土用丑日」，是日本民眾吃烤鰻魚補體力消暑的日子。目前正值活鰻進口到日本最繁忙的時期，成田國際機場今天有來自台灣的活鰻進口，海關人員忙著進行通關作業。

日本每日新聞報導，一年中暑氣最為旺盛的「土用丑日」將至，成田機場（位於千葉縣成田市）忙著處理來自台灣或中國等地的活鰻。東京稅關成田稅關支署（海關單位）今天對媒體公開成田市進口商丸勝公司從台灣進口的500公斤活鰻的通關手續。

丸勝的人員打開塑膠袋後，可看到身長約30至40公分的鰻魚活力旺盛的模樣。海關人員很費力地檢查並確認這些活鰻的數量。

東京稅關成田稅關支署表示，2023年全國的活鰻進口量是8720公噸，其中約9成進口自中國、約1成進口自台灣。

在中國，因為活鰻的運輸據點位於上海，所以大多是利用連結上海機場的貨機運至成田機場（占80.5％），其次是運至大阪關西機場（占14.0％）。

受到日圓貶值、鰻苗捕獲量減少的影響，今年進口價格比去年貴約3成。丸勝社長西勝光治表示，雖然活鰻進口價上揚，但還是有很多鰻魚店家在「土用丑日」之前仍努力克制不調漲售價。希望大家能靠著吃鰻魚補充體力，度過炎夏。

日本民眾有吃鰻魚的文化，「土用丑日」指的是「土用」期間的「丑日」。在各季節將結束前18天稱為「土用」，一年之中有4次土用時期，象徵季節的結束，在土用期間又碰上每12天輪迴的「丑日」的話，就是「土用丑日」，其中又以夏季的土用丑日最有名。

依照每年不同，有時會有兩次土用丑日，稱為「一之丑」、「二之丑」。2024年土用丑日是7月24日、8月5日。

日本民眾土用丑日吃鰻魚的習慣，據說是在江戶時代（1603至1868年）中期在平民之間普及的風氣。其理由眾說紛紜，其中較有名的是「平賀源內說」。

因為夏天不是鰻魚季節，而蒲燒口味重又油膩，售況不佳，鰻魚店老闆於是找既是本草學者也是醫生的平賀源內商量想促銷招術。平賀建議鰻魚店業者在店門口放著「今天是土用丑日」的看板，民眾經過該店時都覺得很新奇，後來該店生意興隆，其他鰻魚店也紛紛仿效。

事實上，鰻魚富含維生素A、B群，有助於補充體力、恢復疲勞，所以被視為預防夏日疲勞症候群的消暑聖品。土用丑日將到的時期，日本超市、超商都可看到招攬民眾訂購烤鰻的廣告。