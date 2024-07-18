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印度北部旅客列車車廂脫軌 至少2死24傷

中央社／ 新德里18日綜合外電報導
印度北部一列旅客列車車廂今天脫軌，造成至少2死24傷，救援仍在進行中。圖／美聯社
印度北部一列旅客列車車廂今天脫軌，造成至少2死24傷，救援仍在進行中。圖／美聯社

印度北部一列旅客列車車廂今天脫軌，造成至少2死24傷，救援仍在進行中。

法新社報導，該旅客列車為昌迪加爾（Chandigarh）至狄布魯加（Dibrugarh）的特快車班次，全車共有22節車廂，行駛里程為2640公里。約下午2點半，列車於印度北部脫軌，地點靠近印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）。

印度鐵路公司（Indian Railways）發言人辛赫（Pankaj Singh）表示：「已經有2人死亡。」

新德里電視台（NDTV）記者報導，貢達縣（Gonda）意外現場至少有4節車廂翻覆。

印度北方邦（Uttar Pradesh）首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）在社群平台X發文表示：「區域行政官員已獲指令進入戰備狀態，展開救援行動，協助傷患送醫。」

新德里 車廂

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