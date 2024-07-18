美國前傘兵俄羅斯境內涉販毒被捕 法院判刑13年

莫斯科哈莫夫尼切斯基法院今天以毒品交易相關罪行為由，對美國前傘兵、樂團搖滾樂手麥可．崔維斯．李克（Michael Travis Leake）判處13年有期徒刑。

法新社報導，莫斯科搖滾樂團「抓住黑夜」（LoviNoch）主唱麥可．崔維斯．李克於2023年6月因涉嫌販毒被捕，從當時羈押至今超過1年；檢方指控他「籌劃一樁涉及年輕人的毒品交易勾當」。

莫斯科哈莫夫尼切斯基（Khamovnitchesky）法院在通訊軟體Telegram發文指出，法院判定他觸犯與販售非法毒品有關的罪行，判處他「在一個嚴格管制的地區監獄服刑13年」。

李克與一名同樣因涉毒被定罪的被告格拉班丘克（Veronika Grabanchuk）一起入獄，目前不清楚李克與格拉班丘克2人之間的關係。

近年來，美國公民在俄羅斯被捕的案件有增無減，華府認為，這是克里姆林宮的手段，目的是爭取在美國被定罪的俄羅斯人有機會獲釋。

其他被關押在俄羅斯監獄的美國公民，還包括前陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）和惠蘭（Paul Whelan）、「華爾街日報」駐莫斯科特派員格什科維奇（Evan Gershkovich）以及俄裔美國記者庫瑪謝瓦（Alsu Kurmasheva）。

白宮曾以俄羅斯存在非法拘捕的風險為由，警告仍在當地的美國公民「立即離境」。

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