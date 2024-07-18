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法國橄欖球員被控性侵 等待聽審期間暫時軟禁

中央社／ 阿根廷17日綜合外電報導
法國國家橄欖球隊2名球員遭指控於阿根廷比賽期間性侵一名女子，檢察官表示，2名球員被拘留一週後，今天暫時准予軟禁。圖／法新社
法國國家橄欖球隊2名球員遭指控於阿根廷比賽期間性侵一名女子，檢察官表示，2名球員被拘留一週後，今天暫時准予軟禁。圖／法新社

法國國家橄欖球隊2名球員遭指控於阿根廷比賽期間性侵一名女子，檢察官表示，2名球員被拘留一週後，今天暫時准予軟禁。

法新社報導，被告20歲奧拉杜（Hugo Auradou）和21歲傑古（Oscar Jegou）於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）被捕，此前兩天他們在曼多薩（Mendoza）與阿根廷隊伍比賽。

12日，他們因在比賽後性侵一名於酒吧認識的女子而被起訴。

39歲的被害人表示，她遭2名球員暴力且重複性侵，2名球員卻堅稱過程經過雙方同意。

曼多薩檢方今天批准2名球員的請求，將他們暫時軟禁，並等待聽審結果，這將決定在審判之前是否將他們拘留或釋放。

性侵 檢察官 法國 阿根廷

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