義大利總理遭嘲「身高只有120公分」 記者判賠17萬賠償金

據義大利國家通訊社安莎（ANSA）和其他當地媒體報導，一名記者因在社群媒體貼文嘲笑義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的身高，被米蘭法庭勒令支付5千歐元（約新台幣178382元）賠償金。

路透社報導，記者寇戴塞（Giulia Cortese）也因2021年在社群媒體「推特」（Twitter，現名為X）挖苦梅洛尼的身高，這被視作「身材羞辱」（bodyshaming），遭判1200歐元（約新台幣42811元）罰款。不過這項罰款可緩繳。

寇戴塞發布一張梅洛尼的合成照片，背景是已逝的法西斯領袖墨索里尼（Benito Mussolini），引起梅洛尼反彈。梅洛尼所屬的極右派義大利兄弟黨（Brothers of Italy）當時是在野黨。

寇戴塞以更多貼文回覆梅洛尼的抗議，其中一則譯為：「梅洛尼，你嚇不倒我。畢竟你的身高只有120公分，我根本看不到你。」

兩人在社群媒體上「脣槍舌戰」後，梅洛尼對寇戴塞採取法律行動。

據不同媒體網站資料，梅洛尼身高介於158公分到163公分之間。

寇戴塞能對判決提出上訴。梅洛尼的律師則表示，梅洛尼會將最終所獲賠償全額捐給慈善機構。

無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）今年提及，義大利國內有許多針對記者的訴訟案，使其在2024年「世界新聞自由指數」（World PressFreedom Index）的排名下降了5名，現居第46名。