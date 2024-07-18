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影響1萬8千人...尼日雨季洪水成災 已奪走53條生命
聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）今天表示，西非國家尼日（Niger）自6月進入雨季以來洪水成災，已造成53人死亡、1萬8千人受影響。
法新社報導，據尼日內政部在6月20日公布的傷亡人數，全國共計21人死亡，近6千人受到影響。
然而，據UNOCHA提供給法新社的報告，截至本月15日，洪水已奪走53條生命，影響約2500戶家庭，共計1萬8千人。
UNOCHA警示，在9月下旬、雨季結束前，受影響人數可能超過24萬7千人。
UNOCHA也說，聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國難民署（UNHCR）、國際移民組織（IOM）和國際紅十字會（IRC）皆會幫助尼日政府，在受惡化天氣影響最嚴峻的地區調動存糧、緊急避難所及衛生用品。
同時指出，「全球氣候變遷加劇大洪水的發生，使其成為尼日無法擺脫的威脅」。
據尼日當局，國內地區幾乎無一倖免，尤以中南部的馬拉迪（Maradi）地區最為嚴重。
但時常受致命洪水侵襲的首都尼阿美與其2百萬居民，目前安然無事。
為減緩洪水對當地人口的衝擊，尼日當局持續以簡訊勸導民眾待在避難場所、保護牲畜，及若遇意外可撥打免費緊急電話求助。
每年6月至9月，尼日雨季時常造成傷亡，即使乾燥沙漠地區也不例外。2022年洪災最為慘烈，造成195人死亡，影響40萬人。
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