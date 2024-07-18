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退出自民黨...日本眾議員堀井學涉違法包奠儀 檢方搜事務所

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本眾議員堀井學疑似反覆透過秘書等人包奠儀給選區內的人，東京地檢特搜部今天以涉嫌違反公職選舉法搜查堀井的事務所。他今天已經退出執政黨自民黨。圖／ingimage
日本眾議員堀井學疑似反覆透過秘書等人包奠儀給選區內的人，東京地檢特搜部今天以涉嫌違反公職選舉法搜查堀井的事務所。他今天已經退出執政黨自民黨。圖／ingimage

日本議員堀井學疑似反覆透過秘書等人包奠儀給選區內的人，東京地檢特搜部今天以涉嫌違反公職選舉法搜查堀井的事務所。他今天已經退出執政黨自民黨

朝日新聞報導，日本公職選舉法規定，除了政治人物親自出席葬禮並親手致上奠儀之外，原則上禁止政治人物在選區內贈送現金、物品等，透過秘書等其他人轉交奠儀也屬違法。違者可被處50萬日圓以下罰金。

相關人士指出，堀井選區內的支持者與支持者的家人過世時，他疑似透過秘書轉交1萬至數萬日圓的奠儀，總額上看數十萬日圓。

東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）今天上午派員搜索東京都千代田區的眾議院第二議員會館的事務所、堀井位在北海道登別市的事務所以及堀井的議員宿舍。

現年52歲的堀井是1994年冬季奧林匹克運動會競速滑冰的銅牌得主，2012年首度當選眾議員（北海道第9區），2021年以比例代表區「復活」（在選區失利但靠比例代表區當選）持續擔任眾議員，目前是第4任期。他曾位居外務政務官、內閣副大臣等要職。

另外，堀井過去是自民黨安倍派的成員，在自民黨派閥「小金庫事件」中，5年間總計從安倍派收取2196萬日圓的「回扣」，不過這些收入並未依法記載在政治獻金收支報告書中，因此被自民黨處以「停職黨職1年」的處分。

此外，他今年6月表示考慮不尋求連任眾議員，不過當時並未表明是否辭去眾議員職務或是退出自民黨。

而自民黨今天已經受理且同意堀井的退黨申請。

政治獻金 日本 東京 自民黨 議員

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