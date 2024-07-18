閨密經營成人社群 女見男友信箱傻眼：竟抖內追蹤對方很久了

國外一名女網友在收電子信件時，意外發現男友訂閱了成人網站的服務。不過更讓她崩潰的是，男友訂閱的對象竟然是自己的閨密，而且在她和男友對質時，男友更宣稱是女方太沒安全感，讓女子非常傷心。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名26歲的女網友在知名論壇Reddit上發文表示，她和30歲的男友交往6年多，最近卻發現男友意淫自己的姊妹。

原來原po去年認識了一個女生，兩人認識以後發現有共同朋友，也很聊得來，所以後來就常常一起出去玩，就連原po和男友約會時也都會帶著對方。雖然原po覺得好友對男友特別關心，但她並沒有多想，沒想到後來有天卻發現男友私底下偷偷意淫好友。

原來這名姊妹經營成人社群平台OnlyFans，常在上面上傳各種「上班不能看」的內容，但男友卻默默用了匿名的帳號訂閱。原po某天在用電腦查看信件時，意外發現男友的訂閱信件。她和男友對質後，男友已經把帳號刪除，不過男友卻不覺得自己有任何問題，還反過來批評是原po太沒安全感。

不少網友認為這本來就是男友的問題，「根本不需要花時間聽他解釋」，還有網友說男友的回應根本就是「煤氣燈效應」，想透過心理操縱來讓原po懷疑是自己有問題，認為原po應該快點跟男友分手。