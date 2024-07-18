快訊

北市幼兒園性侵案 風波燒向柯文哲！民眾黨認了：柯執政時期首獲通報

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

可成爆內線交易「獲利數千萬」檢調兵分21路搜索高層 公司重訊回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閨密經營成人社群 女見男友信箱傻眼：竟抖內追蹤對方很久了

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在信箱發現男友訂閱了好友的OnlyFans，讓她十分崩潰。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子在信箱發現男友訂閱了好友的OnlyFans，讓她十分崩潰。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女網友在收電子信件時，意外發現男友訂閱了成人網站的服務。不過更讓她崩潰的是，男友訂閱的對象竟然是自己的閨密，而且在她和男友對質時，男友更宣稱是女方太沒安全感，讓女子非常傷心。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名26歲的女網友在知名論壇Reddit上發文表示，她和30歲的男友交往6年多，最近卻發現男友意淫自己的姊妹。

原來原po去年認識了一個女生，兩人認識以後發現有共同朋友，也很聊得來，所以後來就常常一起出去玩，就連原po和男友約會時也都會帶著對方。雖然原po覺得好友對男友特別關心，但她並沒有多想，沒想到後來有天卻發現男友私底下偷偷意淫好友。

原來這名姊妹經營成人社群平台OnlyFans，常在上面上傳各種「上班不能看」的內容，但男友卻默默用了匿名的帳號訂閱。原po某天在用電腦查看信件時，意外發現男友的訂閱信件。她和男友對質後，男友已經把帳號刪除，不過男友卻不覺得自己有任何問題，還反過來批評是原po太沒安全感。

不少網友認為這本來就是男友的問題，「根本不需要花時間聽他解釋」，還有網友說男友的回應根本就是「煤氣燈效應」，想透過心理操縱來讓原po懷疑是自己有問題，認為原po應該快點跟男友分手。

兩性關係 社群

延伸閱讀

女初見帥哥誤認真命天子 恐怖男情人不願分手縱火燒她房

3寶爸急著回家打電動 把熟睡2歲女兒留車上意外活活熱死

男子參加人體衝浪意外被浪捲走 靠Apple Watch求救撿回一命

夫和小三沙灘約會曬太陽 元配挺9月孕肚抓猴引全網幫抱不平

相關新聞

閨密經營成人社群 女見男友信箱傻眼：竟抖內追蹤對方很久了

國外一名女網友在收電子信件時，意外發現男友訂閱了成人網站的服務。不過更讓她崩潰的是，男友訂閱的對象竟然是自己的閨密，而且在她和男友對質時，男友更宣稱是女子太沒安全感，讓女子非常傷心。

義大利總理遭嘲「身高只有120公分」 記者判賠17萬賠償金

據義大利國家通訊社安莎（ANSA）和其他當地媒體報導，一名記者因在社群媒體貼文嘲笑義大利總理梅洛尼（Giorgia Mel...

年營業額達56億美金...澳洲賽犬受虐待 動保團體籲全面禁止

澳洲擁有最大的商業賽狗產業，2023年營業額高達56億美金。然而，近期該產業遭到檢舉，認為該產業存在虐狗、不當的安...

日本水蜜桃受外國客歡迎！農場半年逾千人造訪 台人狂讚：大又便宜

日本水蜜桃近來迎來產季，除了一般日本人以外，還受到不少外國觀光客的歡迎。甚至有為了水蜜桃，直接到來到產地農場，實際體驗水蜜桃摘取活動，並且享用美味桃子的外國遊客。

退出自民黨...日本眾議員堀井學涉違法包奠儀 檢方搜事務所

日本眾議員堀井學疑似反覆透過秘書等人包奠儀給選區內的人，東京地檢特搜部今天以涉嫌違反公職選舉法搜查堀井的事務所。他今天已...

南韓大法院首次承認同性伴侶權利 可列健保被扶養人

南韓大法院（相當於最高法院）今天就同性伴侶認定健保被扶養者資格案做出判決，裁定蘇晟旭、金龍敏這對男同志伴侶勝訴。這是南韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。