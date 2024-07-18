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亂倫悲劇！大馬少女遭獸父性侵4年 誕女嬰陷無盡噩夢「結局大快人心」

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞1名52歲「獸父」，在女兒20歲開始就不斷強姦長達4年，更讓女兒誕下1名現年4歲的女嬰。示意圖／Ingimage
馬來西亞1名52歲「獸父」，在女兒20歲開始就不斷強姦長達4年，更讓女兒誕下1名現年4歲的女嬰。示意圖／Ingimage

人神共憤！馬來西亞1名52歲「獸父」，在女兒20歲開始就不斷強姦長達4年，更讓女兒誕下1名現年4歲的女嬰。女兒由於感到害怕，一直不敢報警求助，直至被親戚揭發終曝光。警方已拘捕涉事父親，循「亂倫」罪行調查，一旦罪成，可處介於10年至30年監禁及鞭打。

綜合馬來西亞媒體報導，事發2019年至2024年7月，地點在森美蘭利民濟地區，受害者當時年僅20歲就開始被父親性侵。由於感到害怕，受害者一直不敢報警求助，更誕下1名現年4歲的女嬰。

直至今年7月14日晚上9時36分左右，警方接獲受害者女親戚報案，聲稱侄女遭親生父親強姦。警方隨後拘捕52歲父親，延扣助查。

警方指，受害者沒有工作，正依「亂倫罪」調查案件。根據馬來西亞法例，「亂倫罪」一旦罪成，可處介於10年至30年監禁及鞭打。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 馬來西亞

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