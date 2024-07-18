年營業額達56億美金...澳洲賽犬受虐待 動保團體籲全面禁止

澳洲擁有最大的商業賽狗產業，2023年營業額高達56億美金。然而，近期該產業遭到檢舉，認為該產業存在虐狗、不當的安樂死等疑慮。動保團體強調，賽狗產業的本質就是系統性的動物虐待，呼籲全面關閉賽狗產業。

最大賽犬在澳洲

《BBC》報導，澳洲有著全球最大的賽狗產業，賽場橫跨紐西蘭、美國與英國等地。根據統計，因為線上博彩興起，澳洲賽狗產業的利潤不斷增長，去年營業額更高達56億美金。

《衛報》報導，然而，近期針對賽狗產業，獸醫布里坦提出長達54頁的報告，指控澳洲賽狗產業存在動物虐待的狀況，且該產業的相關報告存在大量錯誤，監督機制也失靈。

報告指出，賽犬產業存在以下問題：「競速比賽讓犬隻超越體能極限，導致受傷或死亡的狀況」、「退休犬隻沒有被妥善轉移安置」、「五分之一的犬隻不到五歲半就死亡，明顯高於正常水平」、「業者試圖隱瞞犬隻死亡的數字」與「問責監督機構失靈」等問題。

官方不願禁止

對此，澳洲新南威爾斯州州長明斯表示，政府將認真對待布里坦提出的所有指控，但排除全面禁止賽狗的建議。

動保倡議人士指出，澳洲賽犬產業早於2016年就因為種種動物虐待的爭議而暫時中止，當時該產業有機會改善動物福利，但卻徹底失敗。她呼籲，政府仍應聆聽社區的聲音，全面禁止這個殘酷的產業。

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