日本水蜜桃受外國客歡迎！農場半年逾千人造訪 台人狂讚：大又便宜

日本水蜜桃近期迎來產季，除了一般日本人以外，還受到不少外國觀光客的歡迎。甚至有為了水蜜桃，直接到產地農場體驗摘水蜜桃活動，並且享用美味桃子的外國遊客。

日本媒體「朝日電視台」來到水蜜桃產地山梨縣，在當地發現一組10人的香港遊客。這些香港客就是為了水蜜桃特別來此，他們參加一個人要價1500日圓（約新台幣313元）的摘桃活動，過程中不限制摘多少，都能自行帶走享用。這批香港客也大讚日本的水蜜桃新鮮、多汁又香甜，讓人一口接著一口。

此外，媒體還發現從台灣來，同樣也是為了水蜜桃造訪農場的遊客。這批台灣遊客表示，台灣的水蜜桃多半比較小顆，尺寸沒有日本水蜜桃來得大。如果在台灣，想要吃到這麼大顆的水蜜桃，價格往往不便宜。

山梨縣的中込農園表示，半年來造訪農園的觀光客，大概有一萬多人，其中約有十分之一是外國客，算一算大約是上千人左右。他指出，由於日本在種植時，特別強調要空出間隔，並且確實做好人工授粉等措施，才能種得出又大又甜，和國外截然不同的水蜜桃。