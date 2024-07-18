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全球最大劍龍骨架 破紀錄14.5億天價落槌

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
蘇富比拍賣行17日把「市面上歷來最完整的」劍龍化石，拍出天價，創下恐龍化石拍賣史上的最高紀錄。美聯社
蘇富比拍賣行17日把「市面上歷來最完整的」劍龍化石，拍出天價，創下恐龍化石拍賣史上的最高紀錄。美聯社

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，迄今為止全球發現最大且暱稱為「巔峰」（Apex）的劍龍骨架，在美國紐約以破紀錄的4460萬美元（約新台幣14.5億元）落槌。

法新社和美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，據蘇富比說法，有約1.5億年歷史的「巔峰」，是「迄今為止發現最完整的恐龍骨架之一」。

巔峰高3.3公尺、長8.2公尺，全副骨架由約319片骨頭組成，其中多達254片為化石，其餘則是3D列印或雕刻而成。

今天之前，恐龍骨架的拍賣紀錄是一隻名為「史坦」（Stan）的暴龍骨架在2020年寫下的3180萬美元（約新台幣10.4億元）。

蘇富比原本預計巔峰的成交價會落在400萬到600萬美元（約新台幣1.3億至1.9億元）之間，但由於電話競標踴躍，一路喊價，引起拍賣會現場驚呼和掌聲連連。

巔峰2022年5月在古生物學家古柏（Jason Cooper）的私人土地上被發現。蘇富比表示已與古柏合作，「從發現、挖掘修復、準備到組裝都將全程紀錄」，以保證執行過程達到「最高標準及透明度」。

台幣 美國 蘇富比

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