德國太太初訪日本薩利亞好吃驚！點滿一桌價錢「不到家鄉的四分之一」

發源於日本的義式料理餐廳「薩莉亞」，是日本國內著名的平價美食餐廳，就連義大利和其他歐美遊客，都對薩莉亞有著相當不錯的評價。近來一位嫁到日本的德國太太「LENA」，就在自己的YouTube頻道上，分享在薩莉亞的用餐經驗。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，在影片開場，LENA表示薩莉亞是日本的連鎖家庭餐廳中，最受到外國人歡迎的一間。她自己看到調查時，也感到相當不可思議。由於過去沒有在薩莉亞的用餐經驗，因此這次特別實際造訪。

當LENA一打開薩莉亞的菜單時，就驚訝上頭的所有東西，價格都非常便宜。像是各式的沙拉價位都在300日圓（100日圓約相當於新台幣20.85元）上下，葡萄酒則是一杯才100日圓。當他發現漢堡排只要400日圓時，還懷疑「裡頭真的是肉嗎」。

看到甜點菜單時，LENA更直呼就算全部都來上一份，也不覺得有多貴。不過她也吐槽像是「蒜香烤田螺」這道料理，應該屬於法式餐點，並非義式才對。上菜後，她也對餐點的份量感到相當驚訝，本來以為便宜的蝦仁沙拉，應該只有一小碗才對，但實際份量卻意外還不少。另外，她也喜歡薩莉亞用手寫單點餐的方式，認為這麼一來，外國人就能確實寫上餐點號碼，不會日文也能方便點餐。

最後，LENA和老公一共點了佛卡夏、炸雞、米蘭肉醬焗烤飯、海瓜子麵、生火腿、蒜香烤田螺及甜點等豐富的餐點。吃了這麼多東西，他們認為若是在別的餐廳，可能得花上破萬日圓，在德國吃的話更可能得花兩萬，但實際在薩莉亞只花了4450日圓（約新台幣927元），讓她直呼未免也太划算，難怪會成為最受外國人歡迎的餐廳。

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