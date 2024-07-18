韓國梅雨季豪雨不斷 首都圈多處發布洪水警報

韓國梅雨季暴雨來勢洶洶，首爾市全域、仁川市等全國各地發布豪雨特報，首爾市、京畿道等多處首都圈地區都發布洪水特報，提醒民眾注意外出安全，並管制部分公路，加派人力避免暴雨帶來災情。

截至韓國時間上午10時為止，韓國氣象廳對首爾全市、仁川、京畿道大部分地區發布豪雨警報與豪雨注意報，表示降雨量可能在3小時內達到90釐米，或在12小時內達到180釐米以上；豪雨注意報地區降雨量則可能在3小時內達60釐米以上，或在12小時內達110毫米以上。

就京畿道東豆川市新川與坡州市汶山川發布的洪水注意報都已上調為「洪水警報」，並追加對首爾道林川、京畿道高陽市恭陵川、坡州市臨津江等多條河川發布洪水注意報。

依韓國警報標準，河川水位超過洪水位50%時發布洪水注意報，超過70%時則上調為洪水警報。發布豪雨特報地區河川皆會管制人員出入。

韓國中央災難安全對策本部表示，16日起以京畿道北部地區為中心降下連日豪雨，以坡州市降雨量最高，2天內達到約600釐米雨量，很有可能造成嚴重災情。當局將針對山地、河川、地下車道、半地下室住宅等容易出現災情地區迅速採取疏散人員等措施。

對策本部指出，梅雨季預期還將延續很長時間，要求中央部會與各地方政府等相關單位「為最糟的情況作好準備」，韓國行政安全部今早也在首爾等首都圈地區及忠清南道一帶發布豪雨警報後，上調中央災難安全對策本部等級至第2階段，並將豪雨危機警報從「注意」上調為「警戒」。