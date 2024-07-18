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多倫多豪雨成災 饒舌歌手德瑞克豪宅也被淹

中央社／ 多倫多17日綜合外電報導
加拿大饒舌歌手德瑞克。路透資料照
加拿大饒舌歌手德瑞克。路透資料照

加拿大多倫多昨天遭豪雨侵襲，導致多處淹水、停電，饒舌歌手德瑞克（Drake）豪宅也遭殃，他昨天分享一則影片，畫面可見他在其位於多倫多的豪宅中涉水行走。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德瑞克在社群平台Instagram上開玩笑說：「這最好是咖啡馬丁尼。」影片中可見暗棕色的汙水湧進屋內。德瑞克將豪宅取名為「大使館」（The Embassy），位於多倫多高級住宅區跑馬徑（Bridle Path）。

加拿大最大城市多倫多昨天4小時內降雨量就超越7月的平均降雨量，淹沒城市街道，高速公路和地鐵站因此關閉，成千上萬人無電可用。

多倫多皮爾森國際機場（Pearson InternationalAirport）昨天下午在社群平台X上表示，降雨量累積超過97毫米，成為有紀錄以來第5潮濕的一天，同時打破1941年7月16日的日降雨量紀錄，當時降雨量為25.9毫米。

多倫多消防局在社群平台X發聲明表示，從昨天早上6時至下午3時，處理了近1700通求助電話、出勤處理約500件事故；其中包括超過50起電梯救援，以及超過20人因大雨受困於汽車和建築物內。

多倫多 社群 雨量

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