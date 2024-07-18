遠赴澳洲一圓海外工作夢！日男悶出一場大病 「見醫院帳單」斷然回國

近來日幣貶值，日本國內薪資停滯，使得許多年輕人為了追求更好的待遇，紛紛前往海外發展。但想要適應外國生活並不容易，也有遇上一些問題，最終又回到日本的人。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名新井的25歲男性，原本就有想要挑戰國外的志願。由於起先的工作，業務主要還是在日本國內，於是他決定往外找尋，最後查到一個澳洲的水產業者職缺，鼓起勇氣應徵後，順利地錄取了。

當他抵達澳洲沒幾天，就立刻開始了相關工作，連稍微喘息、在當地先觀光一下的空閒都沒有。而和新井過去的工作相比，有很多不一樣的地方，必須要重新學習。由於新井以前曾在越南和香港待過，擁有一定的英語能力，但依然感到和公司的同事相處起來有些隔閡。

就在忙碌了三個月後，新井出現疲勞、發燒等症狀，診斷結果認為是壓力太大，心理影響生理，住院治療了十天。而他發現光是坐救護車，就花掉將近10萬日圓（約新台幣2.1萬元），住院的醫療費用，也是在日本的好幾倍。就在雙重打擊下，讓他決定辭職回到日本，結束了短暫的追夢之旅。