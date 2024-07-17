千人突破維安前往已關閉礦場 肯亞北部黃金礦坑至少5人遭活埋而死

老公說要帶狗出去遛，其實卻是帶著狗和小三到沙灘上做日光浴。國外這名懷孕女子到沙灘找人，拿著手機錄下全程，不過外遇的兩人被抓包時，小三卻還若無其事躺在原地微笑冷眼看待，老公更捏造謊言表示「我們早就離婚了」。不少網友看了替元配抱不平，建議她快離開渣老公。

2024-07-17 21:29