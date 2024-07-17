千人突破維安前往已關閉礦場 肯亞北部黃金礦坑至少5人遭活埋而死
肯亞（Kenya）北部伊西奧洛市（Isiolo）一名官員表示，一座黃金礦坑坍塌，至少5人遭活埋而死，數人受傷。
路透社報導，當地人民為採礦權爆發衝突後，政府三月關閉靠近衣索比亞（Ethiopia）的希洛（Hillo）黃金礦場，但是礦工仍持續在當地挖礦。
馬薩比特郡（Marsabit County）副郡長薩魯尼（David Saruni）昨晚表示，大約一千人突破維安，15日晚間闖入該區域。
薩魯尼表示：「他們到關閉礦場挖礦，結果礦坑坍塌，發現了5具遺體。」
村長老古悠（Alio Guyo）表示，瓦礫堆中發現9具罹難者遺體，包括5位肯亞人和4位衣索比亞人。
希洛地區五月也有5位礦工因類似情況死亡。
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